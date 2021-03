Liga 1 Betsson 2021 EN VIVO: resultados de hoy, programación y cómo va la tabla de posiciones en Fase 1

Liga 1 Betsson 2021 EN VIVO revisa la programación completa de la fecha 1 de la Fase 1 y las tablas de posiciones de los grupos actualizada. El Universitario vs Melgar será el partido más atractivo de la jornada inicial, mientras que el campeón Sporting Cristal debutó con éxito ante Binacional. Sigue toda la información con horarios y canales para ver los partidos.

La Liga 1 Betsson rompió fuegos con el triunfo de Sport Huancayo por 1-0 sobre Municipal, siendo Alexis Rojas el autor del primer gol. Tras ello, Cienciano derrotó por la misma diferencia a UTC.

Por su parte, Sporting Cristal inició con pie derecho la Liga 1 ante Binacional, al cual venció por 4-0 y dejó en claro que busca revalidar su título en el campeonato nacional.

El fútbol seguirá el sábado con el choque más atractivo del fin de semana Universitario vs Melgar, no solo por tratarse de los cremas, sino también porque el club arequipeño se armó de gran forma para este 2021.

El Sport Boys vs César Vallejo también genera expectativa porque cerraron bien el proceso anterior y han reforzado el plantel con hombres de experiencia. Para el domingo no habrá acción, pero el lunes se cierra la fecha con el Alianza Universidad vs Cusco FC, mientras que el Alianza Atlético vs Carlos Stein será el denominado clásico de la fecha. Aquí te dejamos toda la programación.

Programación fecha 1 de la Liga 1 Betsson 2021

Viernes 12 de marzo

Sábado 13 de marzo

Horario Partido Estadio Canal 11.00 horas Mannucci vs Cantolao Estadio Alberto Gallardo Gol Perú 13.15 horas Ayacucho FC vs San Martín Alejandro Villanueva Gol Perú 15.30 horas Universitario vs Melgar Estadio Alberto Gallardo Gol Perú 18.00 horas Sport Boys vs César Vallejo Alejandro Villanueva Gol Perú

Lunes 15 de marzo

Horario Partido Estadio Canal 11.00 horas Alianza Atlético vs Carlos Stein Estadio Iván Elías Moreno - 15.30 horas Alianza Universidad vs Cusco FC Estadio Iván Elías Moreno Gol Perú

* Toda la programación está en horario local.

Tabla de posiciones de la Liga 1 Betsson 2021

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A.

# Grupo A PJ GF GC Pts. 1. Cienciano 1 1 0 3 2. Universitario 0 0 0 0 3. San Martín 0 0 0 0 4. Alianza Atlético 0 0 0 0 5. Melgar 0 0 0 0 6. Ayacucho FC 0 0 0 0 7. Cantolao 0 0 0 0 8. Carlos Mannucci 0 0 0 0 9. UTC 1 0 1 0

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo B.

# Grupo B PJ GF GC Pts. 1. Sporting Cristal 1 4 0 3 2. Sport Huancayo 1 1 0 3 3. César Vallejo 0 0 0 0 4. Sport Boys 0 0 0 0 6. Cusco FC 0 0 0 0 7. Alianza Universidad 0 0 0 0 8. Carlos Stein 0 0 0 0 9. Municipal 1 0 1 0 10. Binacional 1 0 4 0

* Los líderes de cada grupos disputarán un playoffs para definir al ganador de la Fase 1.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 Betsson 2021?

En Internet para la Liga 1 Betsson 2021, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias de los encuentros programados y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar cada uno de los cotejos.