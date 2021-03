Debut inmejorable: Sporting Cristal goleó 4-0 a Binacional por la Liga 1 Betsson

La primera sonrisa. Sporting Cristal goleó a Binacional y se llenó de ilusión de cara a uno de los grandes objetivos de la temporada: el bicampeonato.

En el duelo de últimos campeones, el equipo de Roberto Mosquera sometió a un Binacional inconexo y muy pendiente del juego rimense antes que significar un problema para la defensa rival.

Apenas Johan Arango inquietó a un Sporting Cristal, que sufrió la baja de Gianfranco Chávez luego de una dividida con el propio atacante colombiano, la brújula ofensiva del equipo de 'Puchito' Flores.

Ahora bien, el gol de Cristal siempre estuvo al caer y aquel llegó a los 12' luego de un gran pase filtrado de Irven Ávila para Madrid, el lateral atacó el espacio, no se dio por vencido pese atajada de Raúl Fernández y Christofer Gonzáles aprovechó el balón suelto para convertir el 1-0.

Con el marcador a favor, Cristal siguió generando ante un Binacional muy frágil y con serios agujeros aprovechables. Aquello lo detectó Martín Távara, que se asoció con Calcaterra, ingresó como Pedro por su casa y anotó un golazo ante la salida de Fernández.

El mazazo antes del descanso obligaba al campeón del 2019 a arriesgar más. Y aquello hizo Flores haciendo ingresar a Álvarez y Flores, el 'local' creció, pero la expulsión de Ángel Pérez acabó por liquidar sus opciones.

Con un hombre de más, Sporting Cristal lo liquidó gracias al oportunismo de Omar Merlo en el área y la determinación en el área de Christofer Gonzáles, figura de la noche con un doblete.

Sporting Cristal empezó con el pie derecho en la Liga 1 Betsson y apunta a refrendarlo el próximo fin de semana ante Sport Boys. Binacional, por su parte, aspira a recuperarse ante Sport Huancayo.

Sporting Cristal vs. Binacional : minuto a minuto en directo

FINAL DEL PARTIDO

90' Dos minutos de adición.

84' ¡Ocasión de Cristal! Christofer Gonzales se saca a Mancilla en la frontal del área, apuesta por el disparo, pero el balón se va demasiado alto.

77' Christopher Olivares juega por derecha con Jhilmar Lora, el lateral saca un buen centro y Christofer Gonzales aparece como "9" para convertir de cabeza.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!

75' Cambio en Cristal: entra Christopher Olivares, sale Hohberg.

74' Jhilmar Lora se anima con el disparo, pero el balón se va directo a la tribuna.

71' Gran pivoteo de Arango para Balanta por derecha, el extremo acelera, gana metros y luego busca habilitar a su compañero, pero no logra sacar un buen centro.

67' Amarilla para Merlo (Cristal) por falta contra Arango.

66' Doble cambio en Cristal: entran Jesús Castillo y Diego Soto, salen Távara y Liza.

64' Camilo Mancilla rompe líneas a base de conducción, abre por derecha con Balanta, el colombiano se la juega a su compatriota en el corazón del área, pero este termina golpeando a González antes que al balón.

61' Martín Távara juega un córner al primer palo, Alejandro González busca pivotear, el balón le llega a Omar Merlo que define de zurda, Raúl Fernández ataja como puede, pero el balón le queda nuevamente al central argentino que esta vez sí logra convertir.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!

58' Cambio en Binacional: entra Felipe Mesones, sale Marlon de Jesús.

57' ¡Ocasión de Binacional! Balanta recibe un balón adelantado, el colombiano saca el bombazo, pero va directo a las manos de Duarte.

56' ¡UFFFFFFFFF! Tiro libre de Távara que se va apenas desviado del palo izquierdo de Fernández.

54' Expulsado Ángel Pérez (Binacional) por doble amarilla. La segunda se la ganó por una falta contra Gonzáles.

50' ¡Ocasión de Binacional! Arango habilita a Álvarez en la frontal, el argentino saca el disparo que le sale desviado.

47' Maicol Balanta remata desde fuera del área, el balón se estrella en un rival y todo Binacional reclama mano, sin embargo, el árbitro no considera que fuese así.

46' Cambio en Cristal: entra Lora, sale Loyola.

46' Doble cambio en Binacional: entran Álvarez y Flores, salen Polar y Palomino.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45'+1' Martín Távara se asocia con Calcaterra cerca del área, el volante ingresa como por su casa, queda mano a mano ante Raúl Fernández y define rasante hacia el palo derecho.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!

45' Dos minutos de adición.

43' Binacional muy inconexo en ataque si es que el balón no pasa por Arango.

40' ¡Intento de Arango! El colombiano prueba desde fuera del área, pero el balón se va directo a las tribunas.

38' ¡Ocasión de Binacional! De Jesús se saca a González, pero su zurdazo no coge suficiente potencia, Duarte controla con facilidad.

35' ¡Ocasión de Cristal! Ávila cambia de orientación con Hohberg, el extremo controla en el área y define cruzado ante Fernández, pero su disparo se va muy desviado.

33' Gran balón filtrado de Hohberg, Liza pica al espacio en diagonal, Ávila espera el centro en el otro palo, pero Fernández alcanza a desviar el balón.

29' Calcaterra habilita a Távara cerca del área, el zurdazo saca el bombazo, pero el balón se estrella en Palomino y acaba en córner.

28' ¡Ocasión de Cristal! Centro pasado de Loyola, Ávila controla el balón pasado, se hace el espacio ante Pérez y saca un zurdazo que se va ligeramente alto.

26' Arango juega el balón a la espalda de la defensa, Polar hace la diagonal hacia el espacio, pero la jugada queda invalidada por offside.

23' ¡Gran atajada de Duarte! Jugadón de Arango y habilitación a De Jesus, el ecuatoriano saca un disparo raso y el arquero logra sacarla con el pie.

21' Martín Távara prueba desde fuera del área, pero el balón se va alto.

19' Se retrasa el ingreso del uruguayo debido a que tiene las medias cortadas. Se viene cambiando las medias en el banquillo.

18' Cambio en Cristal: entra González, sale Chávez lesionado.

17' Amarilla para Pérez (Binacional) por falta contra Ávila.

16' Se alista Alejandro Gonzáles. No sigue Chávez.

14' Chávez y Arango se retuercen de dolor luego de un duro choque por un balón.

13' Alejandro Hohberg prueba desde fuera del área, pero su disparo se estrella en un rival.

11' Irven Ávila filtra para la ruptura de Johan Madrid, el lateral se impone a la marca de Polar, no logra definir bien, pero la pelea, el balón le queda a Christofer Gonzales y este si anota a placer.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL!

9' Buena anticipación de Madrid cuando Polar quería hacer estragos por izquierda, el balón suelta le queda a Pérez que prueba un disparo que se va muy alto.

7' Mucha imprecisión de Binacional cuando podría sacar mayores ventajas en transición ofensiva.

4' Távara busca un cambio de orientación con Ávila por derecha, pero le directo a las manos de Fernández.

2' Arango detiene con falta a Távara en la salida de balón de Cristal.

1' Arranca el juego en el Monumental.

- El partido entre Sporting Cristal y Binacional se jugará en breves minutos por la Liga 1.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Binacional!

Sporting Cristal vs. Binacional : alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Duarte; Madrid, Chávez, Merlo, Loyola; Calcaterra, Távara, Gonzáles; Ávila, Liza, Hohberg.

Binacional: Raúl Fernández; Córdova, Eder Fernández, Mancilla, Pérez; Romero, Palomino; Balanta, Arango, Polar; De Jesús.

Sporting Cristal vs. Binacional : historial de partidos

2020-11-15 – Binacional 1-2 Sporting Cristal (Liga 1 2020)

2020-10-18 – Binacional 3-6 Sporting Cristal (Liga 1 2020)

2019-11-24 – Binacional 4-1 Sporting Cristal (Liga 1 2019)

2019-06-08 – Sporting Cristal 3-1 Binacional (Liga 1 2019)

2018-11-10 – Sporting Cristal 4-0 Binacional (Primera División 2018)

2018-08-18 – Binacional 1-1 Sporting Cristal (Primera División 2018)

Binacional contra Sporting Cristal

Se estrena el campeón. Sporting Cristal enfrenta a Binacional en un juego entre los dos últimos campeones del fútbol peruano, aunque cuyos objetivos parecen distintas para la Liga 1 Betsson.

El equipo de Roberto Mosquera aspira a lograr su primer bicampeonato desde los 90s, además de cumplir una buena campaña en la Copa Libertadores, lo que en otras palabras es clasificar a octavos de final, una marca que no logra desde 2004.

Con apenas dos partidos de práctica, el DT de Cristal todavía mantiene un par de dudas antes de enfrentar a Binacional.

Si bien en conferencia no quiso desvelar el once, lo cierto es que Mosquera todavía duda entre Renato Solís o Alejandro Duarte mientras para el puesto de "9" Irven Ávila y Marcos Riquelme parten con ventaja, pero no podría descartarse al juvenil Percy Liza.

En la vereda del frente, 'Puchito' Flores cuenta con importantes refuerzos para la zona atacante y la aspiración es pelear por una clasificación a un torneo internacional. Ahora bien, la idea es consolidar un equipo y el primer paso para ello es superar el reto que supone Sporting Cristal.

Maicol Balanta y Marlon de Jesús acompañarán en el ataque a Andy Polar y Johan Arango mientras otros recién llegados que serán titulares serán Yhirbis Córdova y Mario Palomino.

¿Cómo llegar al Estadio Monumental de U en Ate?

El conjunto del Binacional jugará como local en el Monumental este partido frente a Sporting Cristal, vigente campeón del fútbol peruano.

Sporting Cristal espera debutar con una victoria en el torneo nacional. (Foto: Google MAPS)

Ahora bien, en Binacional también hay dudas y bajas. Flores duda entre Ángel Pérez y Felipe Mesones en el lateral zurdo mientras Ángel Ojeda se perderá el debut en la Liga 1 Betsson por una fatiga muscular.

Sporting Cristal vs. Binacional: formaciones probables

Sporting Cristal: Duarte (Solís); Madrid, Chávez (González), Merlo, Loyola; Távara, Calcaterra, Gonzales; Ávila (Olivares), Hohberg y Liza.

Binacional: Fernández, Córdova, Mancilla, Fernández, Mesones o Pérez, Romero, Palomino, Arango, Balanta, Polar, De Jesus.

Sporting Cristal vs. Binacional: ¿a qué hora juegan partido por Liga 1 Betsson?

-Perú - 6.00 p. m.

-México - 5.00 p. m.

-Colombia - 6.00 p. m.

-Ecuador - 6.00 p. m.

-Bolivia - 7.00 p. m.

-Venezuela - 7.00 p. m.

-Argentina - 8.00 p. m.

-Chile - 8.00 p. m.

-Brasil - 8.00 p. m.

-Uruguay - 8.00 p. m.

-Paraguay - 8.00 p. m.

-España - 12.00 a. m. (sábado)

Sporting Cristal vs. Binacional: ¿qué canal transmite y dónde ver partido por Liga 1?

El Sporting Cristal vs Binacional será transmitido para todo Perú por la señal de Movistar Deportes, específicamente el canal GOLPERU. Además, si estás fuera del país, podrás seguir el cotejo LIVE STREAMING mediante Movistar Play, la señal de Perú Mágico y la aplicación Fanatiz.

