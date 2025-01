Liga MX: Cruz Azul estudia la posibilidad de fichar a Luis Abram

Cruz Azul no pudo sacarle lustre a sus dos últimos títulos: Torneo Clausura y Campeón de Campeones; luego de haber caído por 2-0 ante Mazatlán FC por la primera fecha del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Según reveló el periodisa de FOX Sports México, David Espinosa, el ex jugador de Vélez Sarsfield ha sido ofrecido a varios equipos de México, siendo el más interesado Tigres UANL. No obstante, "en la Máquina no lo ven con malos ojos por el perfil que se busca (central zurdo)".