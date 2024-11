Sergio Ramos aún no tiene fecha de debut y los hinchas están molestos

Sergio Ramos ya lleva cerca de dos meses en París desde que estampó su firma en el PSG ; sin embargo, el defensa central español no ha podido jugar un solo minuto en los cinco partidos que han disputado en esta temporada, por lo que empiezan los temores.

El ex capitán del Real Madrid viene entrenando por separado hasta recuperarse al 100% de su lesión y según el último reporte del PSG , el central español 'continúa con su preparación física' y no hay mayores detalles.

De todos los refuerzos que han llegado esta temporada, solo Sergio Ramos no ha logrado disputar ni siquiera un minuto. Incluso Messi que fue el último en llegar ya hizo su aparición en el campo de juego que deleitó a todos los hinchas.

Por parte del comando técnico, Mauricio Pochettino no apresurará el debut de Sergio Ramos. El argentino quiere que su pupilo esté al 100% para no forzar una nueva lesión y a partir de ahí decidirá incluirlo en su equipo. ¡Aún no hay muestras de ello!.