¿Al equipo de Dios? Messi posó con camiseta de club del Vaticano firmada por el Papa Francisco

Mediante un comunicado, el monseñor Gobiliard contó detalles de este encuentro que tuvo entre él y 'D10S': "Le he entregado la primera camiseta oficial del Vaticano. Rezamos juntos y me dijo lo importante que es para él la fe". Pero no solo vio a Lionel Messi, también se vio un junte con Neymar quien viene recuperándose de una durísima lesión que le impide jugar con su club y selección.