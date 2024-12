PSG se podría quedar sin Messi, Neymar y Mbappé en enero del 2022

No solo Lionel Messi será ausente por coronavirus sino también Neymar que está con una grave lesión en el tobillo que le impide jugar para el club parisino. El brasileño no la pasa nada bien y ya lleva semanas sin jugar para PSG, la otra estrella que podría no estar en Francia es Kylian Mbappé pero su caso es mucho más grave: no hay lesión ni enfermedad pero sí una posible partida por largo tiempo. Real Madrid está a la espera de llevárselo.