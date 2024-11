Kylian Mbappé y los jugadores que desde el 1 de enero podrán negociar con otros clubes

Kylian Mbappé y Real Madrid protagonizaron la novela más mediática -y larga- en el último mercado de fichajes de Europa. El jugador francés no pudo concretar su pase al elenco 'merengue' en agosto y todo apunta que en recién en la próxima temporada podrá vestir la divisa blanca.

Su caso es bastante mediático. No quiere seguir en el PSG, club en el que milita desde el 2017. En el último mercado de fichajes, que se cerró el 31 de agosto, pidió al club parisino que negociara su incorporación al Real Madrid, pero los inversionistas qataríes se negaron. Ahora podría llegar libre a España.

La joya argentina ha tenido brillantes partidos con la Juventus, pero hasta hoy no es considerado estrella en Turín. En su momento se lo pelearon Barcelona y Real Madrid, hoy no tiene un destino claro, pero pretendientes seguro no le faltarán. Ya tiene 28 años.