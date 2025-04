Alianza Lima da la sorpresa y convoca a 3 inesperados jugadores frente a Garcilaso

Alianza Lima viene de un fuerte envión anímico tras lograr un importante resultado en Brasil ante Sao Paulo por Copa Libertadores. Los blanquiazules ahora no se duermen en sus laureles y ponen foco al cotejo del Torneo Apertura ante Deportivo Garcilaso , en el que tendrá el factor de altura para complicar el duelo en los 90 minutos.

Bajo ese contexto, Néstor Gorosito ha tomado una vital decisión que impacta a los millones de seguidores blanquiazules. Uno de ellos, es que no pretenderá guardar jugadores al saber que a mitad de semana no habrá Copa Libertadores. No obstante, determinó llamar a 3 futbolistas que han dado de qué hablar en los últimos días.