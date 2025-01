Advíncula tras su llegada a Argentina: "Uno siempre quiere jugar en un equipo como Boca"

"Uno siempre quiere jugar en un equipo grande como es Boca, estoy muy contento de que se me haya dado. A disfrutar ahora. Llego maduro, es un reto en mi carrera. Es la primera vez que estoy en un equipo de la envergadura de Boca que aspira a títulos", indicó.

Asimismo, el popular 'Bolt' resaltó que siempre estuvo convencido en querer sumarse a Boca Juniors, y aclaró que, todas las cosas que se dijeron de que no quería venir, eran totalmente falsas.

"Estoy bien, contento por la llegada, siempre estuve convencido. Creo que se hablaron muchas cosas que no eran, como que no quería venir. Simplemente eran detalles que no llegaban a cerrarse, pero gracias a Dios todo salió bien. Boca siempre estuvo a disposición para que las cosas salieran bien y ahora se pudo dar", señaló.