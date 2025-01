Marcos Rojo tras clasificación de Boca: "Desde Brasil veníamos comiendo m..."

Uno de los mejores jugadores del Boca Juniors vs. River Plate fue el central Marcos Rojo. El argentino de 31 años tuvo una destacada actuación en este Superclásico por la Copa Argentina, por lo que no ocultó su alegría de dejar fuera a su clásico rival en este certamen. No obstante, recordó todo lo vivido desde su estadía en Brasil cuando quedaron eliminados a manos de Atlético Mineiro.