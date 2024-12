Darío Benedetto confirma su fichaje por Boca Juniors: "Vuelvo al club que amo"

"Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré ante Villarreal. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para Argentina", le dijo Bendetto a la emisora radial Onda Cero.

"Estoy contento por esta oportunidad que se me está dando. Sólo falta hacer la revisión médica y la firma, que es importante, pero ya está todo bastante acordado. Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía y no era esto lo que buscaba. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me toca ahora. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por la oportunidad de volver al club que amo", agregó.