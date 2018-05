Youtube: José 'Chemo' Del Solar y la peculiar anécdota con Julio César Uribe [VIDEO]

José Guillermo Del Solar sorprendió al contar una charla que tuvo con Julio César Uribe previo al encuentro con Brasil en la Copa América de 1989. En ese tiempo, 'Chemo' cumplía con participar de su segundo torneo internacional con la selección peruana.

Para Fox Sports Perú Radio, 'Chemo' quien es uno de los panelistas del programa junto a Julio César Uribe, comentó la conversación que tuvo con el 'Diamante' previo al encuentro con Brasil, logrando empatar en aquel partido.

"Uno de los recuerdos que tengo como futbolista, Julio se va acordar, fue en la Copa América del año 89, jugamos contra Brasil que después gana el Mundial del 94, Julio era capitán de aquella selección. Bebeto y Romario eran los delanteros" recuerda 'Chemo'.

Luego agregó, "Me acuerdo que Julio era el capitán y yo en ese momento estaba chico, recién estaba comenzando a jugar en la selección de mayores, y Julio me mete una charla previa al partido contra Brasil y me decía, tú agarra la pelota y me la das", desatando la risa de Julinho, Óscar Ibáñez, Flavio Maestri, quienes también compartían la mesa de conducción.

EL DATO

Brasil salió campeón de la Copa América de 1989. Cinco años más tarde, también levantó la Copa del Mundo en USA 94.