Manzo sobre Velásquez: “Me llamó para pedir perdón. Seguro se asustó".

Rodulfo Manzo reveló que recibió una llamada de José Velásquez pidiendo disculpas por las insinuaciones a su persona. "Me pidió perdón. Le dije por qué tenía que hablar si no tenía pruebas. Yo tengo a mi hija Ítala que es abogada. Seguro se asustó cuando le mandó una carta notarial para que se rectifique. Me dijo que suponía eso porque me había contratado Vélez", declaró para Radio Ovación.

Luego, el ex defensor comunicó su deseo de no ser molestado con la derrota peruana ante la 'albiceleste' hace 40 años. "Solo quiero estar tranquilo y que nadie moleste”. También negó algún arreglo de su parte para perder el encuentro. “Yo jamás me vendí en el 6-0 ante Argentina en el mundial de 1978", enfatizó Manzo.

Además, aclaró los rumores de un acuerdo con Vélez, el cual fue usado en su contra. "Días antes de ese partido que todos lamentamos, se me acercó el presidente de Vélez para contratarme. Sucede que antes no habían representantes y el trato era directo: de dirigente a jugador. Me dio el dinero una semana antes. Perú tenía posibilidades", finalizó Manzo.

Cabe recordar que José Velásquez afirmó meses antes del Mundial Rusia 2018 que seis jugadores fueron cómplices de la caída ante Argentina. El patrón dio los nombres de Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga como los involucrados. También, aseguró que el fallecido Marcos Calderón estaba al tanto del supuesto acuerdo.

EL DATO

Rodulfo Manzo jugó para Vélez Sársfield de Argentina, Deportivo Táchira, Emelec, Deportivo Municipal, Juventud La Palma de Huacho y Defensor Lima.