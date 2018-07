Gino Guerrero podría convertirse en nuevo jugador de Melgar

Melgar busca continuar rompiendo el mercado pases en lo que resta del plazo. Gino Guerrero, con carta pase en mano, se encuentra a una sola firma para ser oficializado como nuevo refuerzo.

El ex jugador de Guaraní no gozó de oportunidades en su paso por Paraguay y de hacer realidad su contratación podría debutar de inmediato ya que no jugó por ningún club peruano el Torneo Apertura. La dirigencia apura su llegada pues el juego rápido por las bandas beneficiará al equipo. en labores ofensivas.

Los “rojinegros” de esta forma sumarían su tercer fichaje luego de oficializar a Christofer Gonzales y al argentino Tulio Etchemaite, ambos provenientes de Sport Rosario y recién podrán hacer su debut en el venidero Torneo Clausura que arranca en setiembre.