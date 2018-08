Universitario: La indignante prohibición de la Policía para el partido frente a Sporting Cristal

Este sábado 04 de agosto en el Estadio Nacional Universitario y Sporting Cristal se ven las caras en el partido mas atractivo de esta fecha 11 del Torneo Apertura. Este encuentro se podrá disfrutar con las barras de ambos cuadros a pesar de ser considerado un partido de ‘alto riesgo’.

No obstante, los hinchas de Universitario contarán con una importante prohibición de cara a este crucial encuentro. La policía nacional ha determinado que ningún hincha crema podrá ingresar al coloso de José Diaz con la camiseta del club de sus amores.

Una medida polémica que sin duda no caerá nada bien a los hinchas de Universitario, para quienes no será la primera vez que sufren una restricción parecida. En el 2016, también por el Torneo Apertura de ese año, la PNP decretó que los hinchas de la ‘U’ no podrían ingresar al Nacional con la camiseta crema, por ser Sporting Cristal el cuadro local.

De esta manera el cuadro de Universitario, que viene en alzada en este Torneo Apertura, tendrá que lidiar con esta polémica restricción. El encuentro será disputado desde las 8:00 p.m. y será dirigido por Víctor Hugo Carrillo.

EL DATO

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en la próxima fecha en una nueva edición de clásico de los clásicos del fútbol peruano.