¡Es oficial! Arturo Vidal es nuevo jugador del Barcelona de España

El volante chileno Arturo Vidal es nuevo jugador del Barcelona de España. Así lo confirmó el propio club catalán a través de su página web oficial y solo queda pendiente los exámenes médicos que los realizará en los próximos días.

El cuadro español pone fin a las especulaciones de las ultimas horas que vinculaban al ex volante de la Juventus con el Barcelona. Arturo Vidal completo un total de 124 partidos con la camiseta del Bayern Múnich y anotó un total de 124 goles.

Arturo Vidal abandonó este viernes la contratación del cuadro bávaro, no sin antes dejar unas palabras de agradecimiento a su ahora ex club: "Gracias al FC Bayern y a todos los fanáticos. Realmente disfruté el tiempo en Múnich. Me gustaría agradecer al club por darme otra oportunidad de enfrentar un nuevo desafío en Barcelona ".

El presidente de esta institución, Karl-Heinz Rummenigge, también le dedicó unas palabras de agradecimiento hacia Arturo Vidal: "Me gustaría agradecerle a Arturo por tres años importantes en nombre del FC Bayern, celebramos un gran éxito durante este tiempo, y Arturo tuvo una participación significativa en eso”.

Arturo Vidal llegará a Barcelona en los próximos días y aunque no se confirmó el monto de la transferencia, los medios españoles aseguran que el trato se cerró en 19 millones de euros.