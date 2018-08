Miguel Araujo habló sobre su fichaje por Talleres de Córdoba [VIDEO]

Tal como lo dijo LÍBERO, Miguel Araujo será nuevo jugador del Talleres de Córdoba. En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea confirmó que el defensa no será tenido en cuenta ante la San Martín ante su inminente venta al exterior.

“Es verdad lo que Pablo (Bengoechea) comunicó. Hablé con mi represente hace poco y me enteré del tema (su viaje). Antes de eso solo pensaba en el partido del domingo en casa (ante San Martín), en ganar”, afirmó el todavía jugador de Alianza Lima a GolPerú. “Araujo se está yendo al exterior”, había dicho el DT uruguayo en rueda de prensa.

Eso sí, Miguel Araujo no reveló mayores detalles sobre su partida al exterior. “A fondo del tema no sé. No te podría comentar mucho del tema, primero tendría que conversar con mi representante. Se dicen muchas cosas, pero nada está confirmado, último en enterarse soy yo”, sostuvo.

Sobre Alianza Lima, el futbolista de 23 años acotó: "Siempre me he sentido como en casa en Alianza. Los hinchas me han hecho sentir como de la familia. En cada club del que he salido me he ido tranquilo, no solo por lo que he dado en el campo, sino fuera de ello"

En otros temas, Araujo expresó su deseo que Ricardo Gareca renueve con la Selección Peruana. “Sí se queda Gareca, como lo hemos conversamos todos los compañeros, que no cambiaría, a donde llegaríamos en crecimiento. Fue él que nos enseñó el camino correcto”, sentenció.

EL DATO:

Miguel Araujo juega en Alianza Lima desde mediados de 2014 procedente del Estrella Roja serbio.