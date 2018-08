¡Exclusiva de Líbero! Ricardo Gareca se refirió a la llegada de Edison Flores al Monarcas Morelia [VIDEO]

En una entrevista exclusiva para Libero.pe, el entrenador de la selección nacional, Ricardo Gareca, explicó el concepto que tiene sobre la Liga Mx en referencia al fichaje del ex volante del Aalborg de Dinamarca, Edison Flores, por Monarcas Morelia.

"La liga mexicana es muy fuerte. Me parece que México no puede envidiarle nada a nadie (respecto a otra competición)", señaló.

El repentino fichaje del Orejas por el exclub de Raúl Ruidiaz y en el que hoy milita los ex jugadores de Sporting Cristal, Irven Ávila y Ray Sandoval, no tomó desprevenido al 'Tigre'. Por el contrario, indicó que confía en las cualidades del ex jugador de Universitario de Deportes para que siga triunfando en el exterior.

"Siempre quiero lo mejor para ellos. Confío mucho en Edison. La selección necesita tener a jugadores competitivos y esperamos que ellos entiendan eso. Necesitamos ser muy fuertes mentalmente. Me interesa que él (Flores) se proponga continuar triunfando en el exterior, en avanzar. Porque cuando viene a la selección lo deja todo", fianlizó.

EL DATO

Edison Flores llegó al Aalborg de Dinamarca la temporada 2016-17 procedente de Universitario de Deportes: Jugó 51 encuentros y anotó 4 goles.