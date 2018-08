Mario Salas: “Quiero que Cristal sea un equipo más ganador”

Luego de obtener el segundo torneo del año (Torneo de Verano y Apertura), el ambiente que se vive en Sporting Cristal es de total satisfacción, y no es para menos, ya que aseguraron un cupo para los Play Off, y otro para la Copa Libertadores. Sin embargo, el entrenador ‘celeste’, Mario Salas, mostró su cautela, asegurando que aún no ha logrado su principal meta.

"Todavía no somos campeones de Perú, pero hemos dado un paso importante. Ya cumplimos algunos objetivos: llegar a la final de los playoff y también a la Copa Libertadores", declaró el estratega chileno.

Asimismo, Mario Salas confesó estar satisfecho con los partidos de sus pupilos, pero su ambición es tener más resultados positivos. "Uno quisiera que el equipo siga creciendo, un equipo más ganador en base a una forma de jugar. No nos podemos quedar con lo que tenemos, vamos a seguir", expuso.

En cuanto a la convocatoria a la Selección Peruana de cuatro de sus elementos (Horacio Calcaterra, Marco López, Patricio Álvarez y Johan Madrid), el ‘Comandante’ se mostró orgulloso de hacer que Cristal sea el único club peruano en tener a jugadores de la ‘bicolor’.

"Es muy gratificante que los jugadores crezcan y ahora sean considerados en la selección nacional. Me es muy grato ver a los futbolistas en una situación así. Son cosas que, sin ser parámetros de éxito aprobados, son muy buenas para uno como líder de un equipo", sentenció Salas.

EL DATO

Sporting Cristal iniciará el Torneo Clausura enfrentando a Sport Boys, en condición de local.