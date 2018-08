Mario Salas: “El campeonato peruano es mucho más exigente que el chileno”

Pendientes de cada paso de su compatriota, la prensa de Chile no quita de su órbita a Mario Salas y su desempeño con Sporting Cristal. Y luego de sumar el segundo título del año (Verano y Apertura), el entrenador ‘celeste’ sorprendió a los del sur al asegurar que el campeonato peruano es más chilena.

“Creo que este es un campeonato mucho más exigente que el chileno en cuanto a que aquí hay muchos equipos en altura. Las condiciones en las cuales se juega son muy difíciles, por lo tanto, hay que generar un tema estratégico y táctico que es muy fuerte, y al cual uno se tiene que adaptar. Entonces, en ese aspecto es muy distinto y representa un desafío muy grande”, expresó Mario Salas a ‘Al Aire Libre’ de Chile.

Además, el ‘Comandante’ se refirió a la posibilidad de dejar las tiendas de los rimenses para ocupar la dirección de la Selección de Chile en la que estaría liderando la agenda de favoritos, al igual que se especula su llegada a Colo Colo.

“La verdad es que la experiencia me ha llevado a hacer muy cauto en ese tipo de comentarios y también a los pensamientos con respecto a eso. Sobre especulaciones yo prefiero ni siquiera cuestionarme algo o tomarlas en cuenta, porque son eso, son especulaciones y situaciones hipotéticas. Por lo tanto, ni siquiera me lleva a pensarlo”, manifestó.

En cuanto al panorama del Torneo Clausura, Mario Salas aseguró que lo que resta el Descentralizado será una etapa más complicada para los equipos pues habrá luchas por el descenso y por obtener algún torneo internacional.

“En rigor, los equipos siempre empiezan a pelear por no descender. No hay ningún equipo que no tenga ningún objetivo, o se realza el objetivo que estaban buscando a principio de año. Va a haber equipos que querrán llegar a Copa Libertadores u otras copas internacionales, ganar campeonatos; y otros que van a querer salvarse del descenso. No va a haber ningún equipo que no tenga por qué luchar, por lo tanto, va a ser un campeonato mucho más cerrado creo yo”, sentenció.

EL DATO

Sporting Cristal debutará en el Torneo Clausura enfrentando a Sport Boys, este sábado 1 de setiembre desde las 3:30 p.m.