¡Muere por su gente! Mario Salas descartó interes por Beto Da Silva para el Clausura

No se anda con rodeos. Mario Salas la tiene clara y confirmó que no piensa -por ahora- llevar a otro refuerzo a La Florida pues tiene cubiertos todos los puestos posibles con al menos dos jugadores.

Asimismo, el DT descartó el fichaje de Beto da Silva o la evaluación de éste y salió al paso luego de los rumores sobre negociaciones con el delantero. El “Comandante” muere con su equipo.

“Con la baja de tres futbolistas que se fueron a préstamo (Gianfranco Chávez, Martín Távara, Alexis Rojas) podemos sostenernos. Hasta el momento no tenemos la necesidad de traer a nadie. No tengo conocimiento sobre un interés en Beto da Silva, no lo pedí”, declaró Salas en conferencia.

Sucede que hasta que un jugador titular no salga del equipo, en Cristal no contemplan fichar más jugadores hasta fin de año. La idea es armar la base pensando en la Copa Libertadores 2019, a la que ya están clasificados para fase de grupos por ganar el Torneo de Verano y el Apertura.