Pablo Bengoechea: "Ojalá desde enero hubiera tenido más opciones"

Ganar el Torneo Clausura será el gran reto para Alianza Lima, o en el peor de los casos, quedar en el podio para acceder a las seminales, caso contratio, no tendrá ningún opción para pelear por el título nacional y eso lo sabe muy bien el técnico Pablo Bengoechea.

Sin embargo, el camino será duro pues no ha sumado refuerzos, salvo la llegada de Adrianzen y eso lo lamenta el estratega de Alianza Lima, quien afirmó que le hubiese gustavo tener más variantes desde el inicio de temporada para hacerle el pare a Cristal.

"Ojalá desde enero Alianza Lima hubiera tenido más opciones, pero hay obligaciones con SUNAT y un presupuesto que cumplir", señaló Bengoechea para aclarar que "no es una queja", porque sabía perfectamente desde la temporada anterior que el club tiene "virtudes y limitaciones"

Pablo Bengoechea: "no me fijo en los comentarios de afuera, me fijo en mi trabajo, en analizarlo, ver qué decisiones no acerté, corregir. Eso es permanente. Quiero campeonar otra vez pero hasta hoy no alcanzó. Debo mejorar en mis decisiones y los que juegan igual. Es el fútbol". pic.twitter.com/CQkf1ODuru