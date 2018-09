Joel Sánchez habló sobre la experiencia de defender los colores del Melgar de Arequipa

Joel Sánchez atendió a las cámaras de Gol Perú y habló sobre su retorno al fútbol peruano. Luego de estar en el fútbol mexicano, se desligó de los Gallos de Querétaro para sumarse a las filas del Melgar de Arequipa. Su debut fue en la victoria ante Universitario por la primera fecha del Torneo Clausura.

Sobre el rendimiento del equipo, dijo que hicieron un partido bueno y que poco a poco irán mejorando el nivel para conseguir el objetivo final. Además, también confesó que trabajará duro para volver a tener una oportunidad en la Selección Peruana de fútbol. Ahora todos quieren tener minutos aceptables para jugar junto a los mundialistas.

"Felizmente ganamos e hicimos un buen partido. Se nos complicó con un gol en contra, pero pudimos sacarlo adelante. Estoy en un club que le está yendo muy bien, vamos a pelear el campeonato y espero tener una chance en la Selección", fueron las primeras palabras del volante creativo nacional.

Además, también dijo que se sentirá mejor conforme pase el tiempo. "Cada vez que agarro más aire, no me está costando mucho, pero aún me queda por mejorar. La idea del profesor Torres es muy clara, es nuestra labor adecuarnos a lo que él quiere", finalizó Joel Sánchez a Gol Perú.