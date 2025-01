Pamela López denunció por violencia verbal y psicológica a la mamá de Christian Cueva: "Estoy temblando"

Tras el altercado con la madre de Christian Cueva en el aeropuerto, Pamela López no se quedó de brazos cruzados y tomó la tajante decisión de denunciar a su ex suegra por agresión verbal y psicológicamente luego de armarle un escándalo en su arribo a Lima el cual fue presenciado y grabado por los asistencias en el terminal aéreo.

"Ahora mismo, acabo de ser víctima de violencia verbal por parte de los abuelos de mis hijos. Estoy en el aeropuerto de Lima (...) no me siento bien, estoy temblando porque fue muy vergonzoso, me gritó en todo el aeropuerto, la gente se amontonó y grabó. Estoy mal".

Finalmente, Pamela López relató la mala suerte que tuvo en su vuelo a la capital , ya que no solo se encontraron en el mismo aeropuerto, también en el mismo vuelo y, por si eso no fuera poco, la empresaria se ubicó en el asiento 5, mientras los padres de Christian Cueva en el número 4.

Finalmente, López reveló algunas de las presuntas increpaciones que le hicieron sus ex suegros: "Me gritó cosas muy hirientes, llamó 'bruja' a mi madre, me dijo que yo chantajee a su hijo para que se case conmigo, que yo le enseñé a tomar a su hijo (...). Los tres hijos que tiene ella (la madre de Christian Cueva) son agresivos y no miden sexo, edad y condición cuando se trata de defender sus ideas".