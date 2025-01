Según las propias palabras de Neutro, la 'extomba' se llevó una sorpresa al darse cuenta que habían llegado a un Airbnb. "Yo le expliqué que no era una casa, sino un hotel de doble habitación. Cuando le digo qué quieres tomar, me señala un trago de 4 mil soles. Ahí me dije: 'está loca, está mal'. Yo me reí nomás", explicó en una entrevista al Flaco Granda.