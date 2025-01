Pamela López y su TAJANTE mensaje al hermano de Christian Cueva tras llamarla "mentirosa"

Mediante sus redes sociales oficiales, Marcial Cueva indicó lo siguiente: "Te gusta hacer de tu vida un circo, no te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés, te sientas en un programa donde sabes que todo es morbo, no te quieres ni un poquito, quedar mal en televisión nacional. Pero la avaricia puede más como siempre, en Lima y otras ciudades podrás mentirles, hacerte la víctima, pero acá en Trujillo que muchos te conocen, no".

"Yo desde esta tribuna te voy a desenmascarar siempre MENTIROSA, acá muestro estas fotos que mi propio hermano me manda cada vez que va a sus hijos, él tiene que ingeniárselas para verlos o llamarlos porque tú no los dejas ver, quizá esto me genere un problema con él. Pero ya me cansé de aguantar tus estupideces, quiérete un poquito, quiérete a tus hijos, lo que tengas que resolver, hazlo en privado y con la justicia", manifestó.