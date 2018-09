Perú vs Holanda EN VIVO ONLINE: dónde y cómo ver el partido amistoso [GUÍA DE RADIOS]

La Selección Peruana chocará con su similar de Holanda en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam este jueves 6 de septiembre en el primer partido amistoso de cara al Mundial Catar 2022. El partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de la 1.45 pm. (hora peruana) y se podrá ver por Movistar Deportes y por Libero.pe.

El conjunto dirigido por Ricardo Gareca saldrá con una oncena parecida a la de la Copa del Mundo con Jefferson Farfán a la cabeza. Paolo Guerrero (sancionado por el TAS) y Alberto Rodríguez no fueron convocados para este encuentro, pero el técnico argentino ya sabe quiénes son sus reemplazos.

Raúl Ruidíaz y Luis Advíncula son las únicas dudas para el cotejo debido a que el primero se sintió en uno de los entrenamientos y el segundo llegó con una lesión. Todo indica que el ‘Tigre’ no hará grandes cambios y dejará a los nuevos convocados en la banca, como Horacio Calcaterra que podría debutar con la camiseta nacional.

Cabe recordar que la ‘Blanquirroja’ estrenará una nueva camiseta para este juego de la marca Marathon. Gareca tendrá la oportunidad de probar a nuevos futbolistas de cara al futuro además del volante de Sporting Cristal: Patricio Álvarez, Johan Madrid, Marcos López y Ray Sandoval.

POSIBLES ALINEACIONES DEL PERÚ VS HOLANDA

Holanda: Sergio Padt; Tonny Vilhena, Daryl Janmaalt, Stefan de Vrij, Virgil Van Dijk, Darey Blind; Kevin Strootman, Davy Propper, Wesley Sneijder; Menphis Depay y Justin Kluivert.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Jefferson Farfán.

HORARIOS DEL PERÚ VS HOLANDA

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:45 pm.

Estados Unidos: 1:45 pm. (ET) / 10:45 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12:45 pm.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:45 pm.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:45 pm.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8:45 p.m.

EMISORAS DEL PERÚ VS HOLANDA

RPP

Arequipa - 102.3 FM / 1170 AM

Ayacucho - 100.9 FM

Cajamarca - 100.7 FM / 1130 AM

Cusco - 93.3 FM

Chiclayo - 96.7 FM / 870 AM

Huancavelica - 97.1 FM

Huancayo - 97.3 FM / 1140 AM

Huánuco - 90.7 FM

Huaraz - 94.9 FM

Ica - 105.3 FM / 710 AM

Ilo - 104.7 FM

Iquitos - 98.9 FM

Junín - 105.7 FM

Lima - 89.7 FM / 730 AM

Moquegua - 90.1 FM

Pasco - 101.5 FM

Piura - 103.3 FM / 920 AM

Puerto Maldonado - 97.3 FM

Puno - 90.5 FM

Tacna - 89.5 FM

Tarapoto - 103.1 FM

Trujillo - 90.9 FM / 790 AM

Tumbes - 100.5 FM / 1290 AM

RADIO CAPITAL

Lima - 96.7 FM / 1470 AM

Cajamarca - 101.3 FM

Ica - 101.3 FM

Piura - 104.9 FM

Arequipa - 95.9 FM

Cerro de Pasco - 92.1 FM

Chiclayo - 98.3 FM

Huancayo - 830 AM

PERÚ VS HOLANDA EN VIVO POR RPP RADIO

Narración: Daniel Kanashiro

Comentarios: Ivlev Moscoso

PERÚ VS HOLANDA EN VIVO POR RADIO CAPITAL

Narración: Jehofred Sulca

Comentarios: Alan Diez y Juan Luis Morales

SEGUIR EL PERÚ VS HOLANDA POR INTERNET

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs. Bélgica, Liberope.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante.