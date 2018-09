VER GRATIS Perú vs Holanda EN VIVO desde Ámsterdam por la fecha FIFA

En el Johan Cruff Arena, Perú vs Holanda se enfrentan EN VIVO ONLINE VER GRATIS vía Movistar y Latina. El duelo se jugará desde la 1:14 p.m. / hora peruana y lo podrás seguir LIVE STREAMING mediante Libero.pe. Jefferson Farfán comandará el ataque nacional, contra el poder de Wesley Sneijder.

Este partido será un partido especial, sobre todo para Holanda y Wesley Sneijder. El histórico jugador anunció que se retira de su selección tras el amistoso internacional contra el equipo de Ricardo Gareca. “Siempre tendré presente al Perú, estará siempre en mis recuerdos, estoy contento de jugar ante un equipo que estaba en el Mundial”, señaló el exjugador del Real Madrid.

Persconferentie in aanloop naar onze wedstrijd tegen Peru morgen 🇳🇱 #OnsOranje

-

Press conference in preparation of our match against Peru tomorrow 🇳🇱 #Holland pic.twitter.com/RIw63QS7GP