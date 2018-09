Perú vs Holanda EN VIVO vía Movistar Deportes: horarios, canales y transmisión del amistoso FIFA [GUÍA TV]

Perú y Holanda se medirán este jueves 6 de septiembre (1.45 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes y Latina) en el Ámsterdam Arena, estadio de la capital de los Países bajos. Ambos equipos buscarán nuevos opciones en este amistoso válido por la fecha FIFA: los sudamericanos se preparan para la Copa América de Brasil 2019; mientras que los europeos tienen a la vuelta de la esquina lo que será la Liga de Naciones de la UEFA.

Con las ausencias de Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Renato Tapia, Paolo Hurtado, el técnico Ricardo Gareca, quien renovó con Perú tras la Copa del Mundo, introducirá notables cambios con respecto al once titular que logró la clasificación y disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

En ese sentido pueden hacer su debut con la selección de Perú el joven lateral Johan Madrid, por la banda derecha, y Marcos López, por la banda izquierda, además del centrocampista argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra. Sin embargo, el 'Tigre' esperará hasta el último momento a Luis Advíncula, quien ha presentado mejores de su lesión.

También es el caso del delantero del Monarcas Morelia mexicano Ray Sandoval, que todavía no ha disputado ningún minuto con el equipo a pesar de haber participado en varias convocatorias.

Ricardo Gareca anticipó en la conferencia de prensa previa al partido que hará la mayor cantidad posible de cambios porque su idea es "ver a los muchachos".

"Venimos de una clasificación al Mundial, venimos de un rendimiento bastante importante. No fue el deseado, pero en cuanto a rendimiento y análisis, estuvimos a la altura de la circunstancias. Estamos en la etapa de sostenimiento y confirmaciones”, aseguró el entrenador de Perú.

Holanda, la nueva 'Naranja Mecánica'

Holanda, por su parte, regresa al fútbol internacional tras su notable ausencia del Mundial de Rusia dispuesta a recuperar su imagen bajo la batuta de Ronald Koeman, excapitán de la 'Naranja Mecánica'.

Holanda, que empató sus dos últimos partidos disputados (1-1 con Eslovaquia el 31 de mayo y 1-1 con Italia el 4 de junio) tendrá ante Perú la tarea de poner a su equipo en forma y con la conciencia de que el próximo domingo tendrá una cita ante Francia, la flamante campeona del mundo.

Además, Holanda también querrá dejar una buena imagen en casa en un encuentro que será la despedida del centrocampista Wesley Sneijder, cuya presencia en el once inicial ya fue confirmada por Koeman.

"Creo que es genial que podamos honrar a un jugador así. A menudo se ha dicho que nosotros, como holandeses, no podríamos hacer esto, pero aparentemente nunca es bueno. Vivimos en un país libre, todos pueden decir lo que piensa de él", dijo el DT de Holanda.

"Sneijder ha jugado 133 partidos internacionales, no solo dices adiós, creo que se mereció esta despedida ante Perú", agregó.

Este partido será la cuarta ocasión en la que se enfrenten Holanda y Perú, cuyo último precedente data de hace veinte años, cuando en 1998, en otro partido amistoso, la selección naranja se impuso por 2-0 con goles del defensa Jaap Stam y del delantero Peter Van Vossen.

ALINEACIONES PROBABLES: PERÚ VS. HOLANDA

Holanda: Sergio Padt; Tonny Vilhena, Daryl Janmaalt, Stefan de Vrij, Virgil Van Dijk, Darey Blind; Kevin Strootman, Davy Propper, Wesley Sneijder; Menphis Depay y Justin Kluivert.

Entrenador: Ronald Koeman.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Jefferson Farfán.

Entrenador: Ricardo Gareca.