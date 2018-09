Reimond Manco no pierde la esperanza de volver a la Selección Peruana

Estuvo en Holanda, México, Qatar y Venezuela. Llegó a jugar en la Selección Peruana y hoy por hoy, pasa un gran momento en Unión Comercio. Reimond Manco quiere seguir mostrando su fútbol y por qué no, aprovechar el mal momento de Christian Cueva para volver a ser tomado en cuenta en la 'Bicolor'.

"Todos los jugadores del medio peruano trabajan y sueñan para eso. Yo no soy ajeno a eso. Trabajo para el equipo, para mí y si ese trabajo conlleva en un posible llamado, yo feliz. Es un poco precipitado hablar de eso y lo que toca es sostener el nivel para poder escalar en la tabla", mencionó el jugador de 28 años a 'Exitosa Deportes'.

Pero el tema de la Selección Peruana no quedó allí, ya que tras el mal momento de Chrstian Cueva, Reimond Manco sabe que puede ser su oportunidad de volver: "Jugamos en la misma posición y puedo jugar por banda. Obviamente hay un entrenador que hace lo mejor para la selección nacional".

Manco, elegido como el mejor jugador del Sudamericano Sub-17 de 2007 por encima de James Rodríguez, agregó que "quiero recalcar una cosa. James nunca fue segundo, James no era titular en su equipo tampoco. No era titular, en esa Colombia no era titular".

El volante viene de ser titular en la victoria de Unión Comercio ante Sporting Cristal por 2-1. Como se recuerda, Manco fue pieza clave en la histórica clasificación de Perú a un Mundial Sub-17 por méritos propios. Tras superar la fase de grupos y octavos de final, la 'Blanquirrojita' cayó en cuartos por 2-0 ante Ghana.