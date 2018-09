Segunda División: cómo serían los emparejamientos para el ascenso si el torneo hubiera acabado

La vigésima quinta fecha de la Segunda División se jugó el pasado fin de semana. La diferencia entre la Universidad César Vallejo y Cienciano se redujo en el primer lugar, pero lo más importante es la lucha por clasificar a los cuartos de final del torneo.

PUEDES VER: Cristian Benavente sería convocado para amistosos ante Chile y Estados Unidos

El primer lugar tiene un lugar asegurado en la semifinal por el ascenso, mientras la otra pelea es por ubicarse entre los siete primeros para asegurarse en los cuartos de final. Y la expectativa continúa a cinco fechas para el final.

Si el campeonato hubiera terminado su fase regular de 30 fechas, la Universidad César Vallejo sería primera y ya estaría en semifinales, mientras en los cuartos de final se enfrentarían Cienciano (2) vs. Alianza Atlético (7), Carlos Mannucci (3) vs. Unión Huaral (6) y Deportivo Hualgayoc (4) vs Juan Aurich (5).

NO TE LO PIERDAS: ¿La deuda de Universitario de Deportes con Gremco está saldada?

La derrota ante Alianza Atlético en Sullana deja momentáneamente al Atlético Grau de Piura fuera de la segunda fase. Son nueve puntos que lo separan de la sétima posición y con cinco fechas por delante no depende solo de sí mismo para clasificar.

EL DATO

Willy Serrato parece condenado al descenso, pues solo tiene 10 puntos en la tabla. La próxima fecha podría consumarse su suerte.