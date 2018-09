Juan Carlos Oblitas confirmó el primer rival de la Selección Peruana en Noviembre

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio a conocer este jueves el primer rival de la Selección Peruana para Noviembre. Así, reveló que el combinado dirigido por Ricardo Gareca se medirá ante Costa Rica.

En diálogo con el programa ‘Fútbol como cancha’, de RPP Noticias, Oblitas ratificó que el primer rival de la selección peruana para noviembre será Costa Rica.

"Lo de la selección argentina es una posibilidad, está dentro de los rivales que se pueden dar. Lo de Costa Rica es el que está asegurado para el segundo partido en provincia", aseguró.

Oblitas informó que la selección peruana se medirá ante Costa Rica en provincia: en Arequipa o Trujillo.

Tras ello, se pronunció sobre la posibilidad de jugar con Honduras, lo cual hace días la FPF aclaró que no estaba cerrado.

"Uno no siempre puede encontrar rivales de la categoría de Alemania y Holanda. No nos sonrojemos si jugamos con Honduras o Costa Rica, no seamos presumidos", sentenció el directivo de la FPF.

Es importante detallar que Oblitas indicó que, sea ante Argentina u Honduras, el segundo choque de noviembre se disputará en Lima.

DATO

Es importante recordar que la Selección Peruana tendrá dos amistosos en el próximo mes. El primero de ellos será el 12 de octubre frente a Chile y el 16 ante Estados Unidos, ambos en el Hard Rock Stadium.