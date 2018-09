Jhoel Herrera denunció que su hijo es víctima de racismo en su colegio

Una problemática que preocupa en nuestra sociedad es la discriminación aún latente desde las aulas. Un nuevo capítulo sobre ello se revivió en Twitter luego de que el defensa Jhoel Herrera, actual jugador del Juan Aurich y ex integrante de la selección peruana, denunció que su hijo era víctima de racismo en su escuela.

En su cuenta de Twitter, Herrera expresó su enojo por la repudiable situación y envió un mensaje a los padres de familias para que eduquen a sus hijos a que no tengan ese comportamiento.

“Veo raro a mi hijo. Hablo con él y dice que está harto que en el colegio lo ofendan de negro, etc. No es nuevo esto, ya veré como lo solucionó en casa. No retweet, no me gusta. Tengo mucha ira, dejen el pu.. teléfono, volteen y eduquen a sus hijos que esto viene de casa. No me vengan con no hagas caso”, publicó el jugador de Juan Aurich.

Veo raro a mi hijo hablo con él y dice q esta harto q el cole lo ofendan de Negro, etc. No es nuevo ya veré como lo solucionó en casa. No retweet No me gusta. Tengo mucha ira dejen el pu teléfono volteen y eduquen a sus hijos que esto viene de casa no m vengan con no hagas caso. — jhoel herrera (@jhoelherrera) 24 de septiembre de 2018

Es importante señalar que diferentes usuarios expresaron su solidaridad con Jhoel Herrera y lo alentaron a enfrentar el racismo siempre.

Cabe recordar que en el 2015, Jhoel Herrera recibió insultos racistas en el partido entre Melgar y Real Garcilaso, por las semifinales del Descentralizado.

Dato

Jhoel Herrera milita desde esta temporada en el Juan Aurich, de la Segunda División. Anteriormente lo había hecho en el Real Garcilaso durante cinco temporadas.