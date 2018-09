Arquímedes Figuera: "Mi decisión era irme de Universitario porque nunca me habían insultado tan fuerte"

Arquímedes Figuera espera con tranquilidad su vuelta a Universitario de Deportes, después de haber estado suspendido por expulsión y agresión directa en el partido frente al FBC Melgar en Arequipa. Eso en el ambiente futbolístico que embarga al volante de marca para Nicolás Córdova, pero en un aspecto más personal y hasta sentimental, 'El Camuro' recordó aquel lamentable hecho de su vida donde recibió insultos ciento por ciento racistas.

Por eso en una conversación con 'Movistar Deportes', Figuera planteó como recuerdo lo vivido en Arequipa esa noche frente a Melgar, cuando fue expulsado por un golpe directo al jugador 'characato': "Te confieso, mi decisión era irme realmente, porque primera vez que me insultaban tan fuerte así, ni en mi barrio imagínate".

"Yo viendo la jugada (de expulsión ante Melgar), para mí y la gente que me respalda como mi agente dijeron que no era expulsión, realmente me perjudicó bastante porque se vinieron una serie de insultos que no esperaba en verdad, yo eso no se lo deseo a nadie, muy difícil", explicó con mucha tristeza Figuera después de entrar en detalles sobre esta reprochable escena.

"Más allá de que nosotros como Venezolanos estemos pasando un momento bastante difícil pero como te digo que se metan en lo futbolístico, más no en mi país. En ese momento me acuerdo que para mi habitación se acercó Vargas y Raúl Fernández, bueno me brindaron todo su apoyo, en general todos los muchachos me apoyaron y yo creo que lo más importante en ese momento es apoyarse con la familia, en los compañeros que vemos día a día y es algo que te sirve como experiencia", finalizó Figuera quien espera el fin de semana para volver a jugar frente al Ayacucho FC en condición de visitante.

EL DATO:

Arquímedes Figuera ganó en su país 3 veces la 'Copa Venezuela': 2 con Deportivo La Guaira y 1 con Trujillanos F.C.