Nicolás Córdova y su estrategia para que Universitario gane a Ayacucho

Confirmada la suspensión del partido programado para esta noche ante Unión Comercio, el técnico Nicólas Córdova no se duerme en sus laureles y continúa planificando el duelo sabatino contra Ayacucho. El chileno moverá sus fichas. Sabe que en la altura hay que ser cauteloso, inteligente, usar bien los cambios. Es un partido vital con un rival directo por el descenso. Perder, ya adelantó el estratega, no debe pasar por la cabeza de nadie.

La primera medida sería que el argentino Germán Denis no arranque en la altura. Sería exigirlo en demasía y tal vez exponerlo a que no rinda en condiciones a las cuales todavía no está acostumbrado. Tal situación abriría paso para que el uruguayo Pablo Lavandeira siga en el once jugando como extremo por derecha y, además, Diego Manicero vuelva al once titular.

Y es que tras cumplir sus dos fechas de suspensión, el argentino ya cuenta las horas para regresar y “Nico” tiene en mente ubicarlo como enganche y forme dupla con Lavandeira con la intención de acrecentar la tenencia de la pelota, mayor peso ofensivo. Por último, los dos saben bien lo que es jugar en la altura.

El otro extranjero en lista y fijo es el venezolano Arquímedes Figuera. Así serían tres extranjero en cancha y en el segundo tiempo, el cambio fijo sería el “Tanque” Denis para dar una mano en un escenario-esperan en la “U”- positivo. Tres puntos es la consigna. No queda otra para los merengues.