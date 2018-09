Tomás Costa: "Nosotros podríamos jugar mejor pero le hacemos caso a Pablo Bengoechea" [VIDEO]

La oportunidad de entender 'el estilo de juego' que implanta 'El Profe' Pablo Bengoechea semana a semana es un tema de conversación muy amplio, porque el hincha de Alianza Lima va muchas veces a 'Matute' y entiende que se podría jugar mucho mejor (o bonito) sin dejar de ganar lo que hasta hoy obtuvo el actual 'técnico blanquiazul'

Por eso cuando 'Exitosa Deportes' lo entrevistó el día de ayer al volante de marca y juego, Tomás Costa, se le hizo la pregunta más esperada ¿Por qué no se juega bien?, respuesta que brindó muy sereno el futbolista argentino: Para mí jugar bien es hacer lo que entrenas durante la semana. Nosotros respetamos la idea del entrenador y nos debemos a él y hacemos lo que nos pide porque si no seríamos unos irrespetuosos. Soy consciente de que podemos jugar mejor, tanto individual como colectivamente".

Además, hizo un comparativo que va de la mano con el momento actual del fútbol peruano, según cuenta Tomás Costa 'él también tuvo a Mario Salas como técnico' y le pedía otro tipo de cosas a la hora de jugar un partido. Cosa que sorprendió en el panel del programa deportivo que se emite por las tardes.

Elejalder Godos, reconocido narrador le consultó en forma reiterada "¿Entonces ustedes pueden jugar mejor?", Costa fue sincero al contestar: "Claro que se puede, porque yo tuve a Mario Salas y yo obedecía lo que él me pedía. Ahora tengo a Pablo Bengoechea y me debo a lo que me pida Bengoechea. No puedo ser irrespetuoso de hacer lo que pienso o me parece".

EL DATO:

Tomás Costa tiene contrato con Alianza Lima por toda esta temporada, con opción a renovarse si se cumplen los objetivos del grupo.