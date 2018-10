Horacio Calcaterra y los consejos que recibe de Nolberto Solano

Debutó en su primera convocatoria y ahora buscará la consolidación. Horacio Calcaterra corre y lucha cada balón para seguir en la retina de Ricardo Gareca, con el objetivo de ser tomando en cuenta nuevamente para enfrentar a Chile y Estados Unidos.

El jugador de Sporting Cristal tiene claro que todavía pasa por un proceso de adaptación en los requerimientos del “Tigre”, pero sabe que ser polifuncional y adecuarse a cualquier sistema, es una ventaja importante.

Por ello, el volante aprovecha cada minuto del entrenamiento para recibir los consejos de Nolberto Solano, quien se le acerca constantemente para transmitirle conocimientos y sugerirle la forma de hacer los movimientos que requiere el equipo al momento del traslado del balón. La indicación es que también colabore en la recuperación.

Hasta el momento, “Calca” no tiene un puesto fijo. En los amistosos ante Holanda y Alemania fue utilizado en la primera línea de volante o recostado por izquierda. “Voy a ir a sumar. Si me toca jugar de mixto o donde me toque. Daré lo mejor de mí”, dijo el volante.