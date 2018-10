Sporting Cristal: Mario Salas respalda a Emanuel Herrera por sequía de goles

Este fin de semana se reinicia el campeonato y en Sporting Cristal saben que ya no pueden fallar más si el objetivo a corto plazo es ganar el Torneo Clausura para obtener el título nacional sin disputar una final.

Para ello, Mario Salas ha venido afinando la “máquina celeste” y lo seguirá haciendo previo al duelo con UTC en el Gallardo. Y uno de los puntos más bajos en su equipo fue la sequía de gol de Emanuel Herrera.



“Emanuel tiene quejarquía. No me preocupa (su falta de gol en los últimos tres partidos). Me interesa que siga haciendo goles , es el presente de Cristal”, comentó el “Comandante” en una nota al Portal Celeste.

Como se sabe, Herrera se quedó en 32 goles en el año, pero en las últimas tres jornadas no marcó (ante Garcilaso, Comerciantes y Melgar), sin embargo, Salas seguirá confianza en su delantero porque sabe solo se trata de una mala racha.

Los “celestes” solo tienen ocho puntos en el Clausura y están a ocho del líder Melgar.