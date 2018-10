La mala racha de Emanuel Herrera requiere de ayuda psicológica

La sequía de Emanuel Herrera en los últimos tres partidos del Torneo Clausura es un tema de preocupación en Sporting Cristal. Por ello, aprovechando la paralización del campeonato por fechas FIFA, en tienda cervecera apelarán al departamento de psicología para ayudar al plantel, pero sobre todo al atacante argentino de cara al reinicio del certamen.

Y claro, estamos hablando del goleador del campeonato. Con 32 tantos, Emanuel Herrera había igualado Miguel Xímenez (tras su doblete con Alianza Lima) como el máximo artillero ‘celeste’ en una temporada y todo hacía suponer que en estos últimos tres duelos alcanzaría o superaría a Eduardo Esidio, el máximo goleador de todos los equipos de la primera división del fútbol peruano.

Pero no, pasaron 270 minutos y el atacante de Sporting Cristal continúa con su mala racha de no poder marcar. Es así que el apoyo de un psicólogo está confirmado en el club bajopontino, pero no solo para el argentino Emanuel Herrera, también para todo el plantel y comando técnico.

DATO: Sporting Cristal jugará de local el próximo domingo 21 de octubre ante UTC. El duelo está programado en el estadio Alberto Gallardo a las 11 de la mañana.