Delgado contra la nacionalización: “En Perú hay jugadores para que jueguen en cualquier posición" [VIDEO]

¡Se armó la polémica! Erick Delgado, arquero de la Universidad San Martín fue consultado si su compañero de equipo, el marfileño Aké Loba, se podría nacionalizar y así ser una buena opción para la Selección Peruana. Sin embargo, el ex Sporting Cristal tuvo una dura respuesta que no gustará a nadie.

"No, yo no estoy de acuerdo con nacionalizar jugadores extranjeros. Creo que en el Perú hay jugadores por doquier para que jueguen en cualquier posición", señaló Erick Delgado para ‘Puro Gol” sobre el tema de nacionalizar jugadores para la selección.

Y sobre la Selección Peruana, Erick Delgado señaló “Si me dieran a mí 10 años menos seguro me los 'como' a todos. Sería el titular en la selección. No es por un tema de ego, pero desde los 20 era arquero de Cristal y llegué a la selección".

Finalmente, el arquero de la San Martín señaló hasta ahora no entiende el motivo de su salida de Sporting Cristal. “Me gustaría saber por qué Cristal es esquivo conmigo. Muchos jugadores se portaron mal con el club y pudieron regresar. Ni siquiera sé por qué me dejaron ir".