Conoce al 'clon' que tiene Arturo Vidal en la Copa Perú [FOTOS]

Por Roger Silva (@RogerMartinSR)

¿Es su doble? Arturo Vidal es uno de los mejores volantes del mundo. El actual jugador del Barcelona de España tiene diversos admiradores en el mundo y el Perú no es ajeno a ello. Royer Vásquez milita en el Credicoop de Juliaca y ha despertado la atención de la prensa por su gran parecido con el mediocampista chileno, por lo cual muchos lo han apodado el "Vidal Peruano".

Hace un par de años, el volante se encontraba en Unión Comercio y un compañero se le acercó y le dijo que se parecía al futbolista de la Selección Chilena. Desde allí, comenzó a seguirlo más de cerca, llegando a copiar el look del exjugador de la Juventus de Italia.

"Es un grandísimo jugador, es mi ídolo. Para mí, es el mejor jugador del mundo y me hice el look para ser lo más parecido a él. La barba, el corte, todo... y por eso ahora me conocen como el "Vidal peruano" y eso me gusta", declaró Vásquez en exclusiva para Líbero.

Pero eso no es todo, ya que el exfutbolista de la San Martín agregó que su temperamento es parecido al de Vidal.

"Me gusta el temperamento que él tiene, la agarra y siempre lo veo en Instagram. Además yo también soy así. Me gusta su forma de ser. y lo cariñoso que es con su familia. Lamentablemente él está en otra élite distinta del fútbol pero trato de seguirlo como persona y como futbolista en todo sentido", agregó.

El volante de contención tuvo un paso por Sporting Cristal, pero hoy su presente está con Credicoop, que ya está en los Playoffs de la Copa Perú y viene de conseguir un importante triunfo por 4-1 ante Unión Tarapoto como locales por el partido de ida.

"Estamos tratando de lograr el tan ansiado ascenso. Este año tenemos un gran material humano. El plantel está muy agradecido con el presidente, el profe y con la gente. Mañana es la vuelta y esperemos sacar un resultado positivo. Tenemos las armas suficientes como para lograrlo", sentenció el volante de Credicoop.