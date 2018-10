Unión Comercio vs Sport Huancayo EN VIVO: partidazo por la fecha nueve del Torneo Clausura 2018

Unión Comercio y Sport Huancayo se enfrentan este miércoles 24 de octubre EN VIVO desde la 1:00 p.m. (hora peruana) por la jornada 9 del Torneo Clausura. El partido se desarrollará en el Estadio IPD de Moyobamba y será transmitido por Gol Perú. Podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto de Líbero.pe.

Unión Comercio quiere volver a la victoria. El 'Poderoso de Alto Mayo' viene de caer ante Real Garcilaso por la mínima en Cusco y sumó su segunda derrota consecutiva, por lo que saldrá por los tres puntos para salvarse del fantasma del descenso.

El cuadro dirigido por Marcelo Vivas quiere seguir en la élite del fútbol peruano ya que se encuentran muy comprometidos con el acumulado donde apenas tienen 41 puntos y luchan palmo a palmo con Sport Rosario, Ayacucho, Sport Boys y Universitario por no perder la categoría.

Por su parte, Sport Huancayo cumple una aceptable campaña que lo pone cerca del Deportivo Municipal, que actualmente ocupa la tercera casilla de la tabla acumulada. El 'Rojo Matador' quiere llegar a la final contra Sporting Cristal por lo que buscará un triunfo que le permita alcanzar a los ediles para llegar a los Playoffs.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en el Apertura. En aquel encuentro, empataron sin goles en el Estadio Huancayo.

POSIBLES ALINEACIONES DEL UNIÓN COMERCIO vs SPORT HUANCAYO EN VIVO ONLINE

XI Unión Comercio: Zamudio; Uribe, Segura, Rabanal, Díaz; Aguirre, Dioses, Ojeda, Carranza, Mimbela; Preciado.

XI Sport Huancayo: Pinto; Calderón, Salinas, Delgado, Corrales; Peña, Valverde, Salcedo, Rojas, Liuya; Neumann.

HORARIOS DEL UNIÓN COMERCIO vs SPORT HUANCAYO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 p.m. (ET) / 10:00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 12:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3:00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8:00 a.m. (día siguiente)

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE EL UNIÓN COMERCIO vs SPORT HUANCAYO?

En Internet, el duelo entre Unión Comercio vs Sport Huancayo, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.