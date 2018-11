La dramática historia que no se conocía de Iván Bulos [VIDEO]

Después de un año y siete meses, Iván Bulos pudo regresar al gol y demostrar que '9' del que tanto se busca para la Selección Peruana no está lejos, y es que, el delantero de Deportivo Municipal tiene una revancha personal que espera cobrar luego de ser diagnosticado por una grave lesión que lo pudo retirar del fútbol.

Antes de su retorno al club 'edil', Bulos estuvo fuera de las canchas por casi un año. Una rotura de los ligamentos de la rodilla derecha fue el detonante para que la 'Moto' sea intervenido quirúrgicamente teniendo larga recuperación que lo sacaría de los planes de Ricardo Gareca para el Mundial Rusia 2018, sin embargo, a pesar de la magnitud de la noticia no fue la etapa más difícil que pasó.

El camino en la carrera de Iván Bulos no fue sencillo, pero el episodio mas duro llegó en su fichaje al Sint-Truidense de Bélgica, dónde le recomendaron retirarse del fútbol por una grave lesión en la vértebra.

"En Bélgica me fue mal, en el primer partido que juego me rompo un hueso del pie, apresuré mi recuperación, jugué el Sudamericano y rompí la vértebra. Fue una etapa muy difícil porque siempre tuve claro que quería ser futbolista y me cortaban las piernas con esta noticia", confesó el delantero.

Además, reveló que a pesar de las indicaciones del médico del equipo belga, decidió esforzarse para no dejar la carrera que lo apasiona, el fútbol. “El doctor del club me dijo es complicado, que me van a operar y que no voy a poder jugar porque me iban a soldar los huesos y no podría tener los movimientos de un jugador, Después de un año podía trotar y yo era feliz porque pensé que ya podía cumplir mi sueño”, sentenció con emoción.

EL DATO

En su última temporada con Boavista, Iván Bulos sólo pudo jugar en 6 partidos.