Flavio Maestri: "Soy poco de llorar pero la hinchada de Alianza Lima me apoyó desde que llegué" [VIDEO]

El campeonato del año 2006 es uno de los gratos recuerdos del hincha de Alianza Lima y es que ese año, el club íntimo, logró el título nacional de la mano del entrenador uruguayo Gerardo Pelusso.

Sin embargo, una de las grandes figuras de aquella plantilla fue Flavio Maestri. Y aunque su pasado celeste lo condenó al inicio, el 'Tanque' supo ganarse a la hinchada blanquiazul a punta de goles. Incluso, él fue quién anotó el decisivo 3-1 en Matute para que Alianza vuelva a ser campeón nacional.

"Salir de un grande que es Sporting Cristal para llegar a otro grande que es Alianza Lima es una gran responsabildad y lograr algo importante que para cualquier jugador el título es lo máximo, darle esa alegría al hincha de Alianza que siempre me apoyó desde que llegué", reveló a través de Fox Sports Radio Perú.

"La verdad fue muy duro para mí los primeros días pero después la hinchada me hizo sentir como en casa. Eso lo valoré mucho y me acuerdo que en cada partido que jugaba por Alianza solo pensaba en la final, en darle la alegría a la hinchada y por eso fui a celebrar con ellos. Yo soy poco de llorar, soy poco de emocionarme pero lo hice porque el hincha de Alianza siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo y todo el esfuerzo fue para salir campeón", confesó.

EL DATO

El campeonato del año 2006 fue el último título que logró Alianza Lima hasta la llegada de Pablo Bengoechea en el 2017. El 'Profesor' logró el campeonato nacional y acabó con una sequía de 11 años.