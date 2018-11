Segunda División: Programación, fecha y hora de las llaves de semifinales por el ascenso

El único cupo directo que otorga la Segunda División a la máxima categoría profesional del fútbol peruano tiene a 4 equipos fuertes luchando y este domingo 11 de noviembre chocarán en la crucial etapa de semifinales. Los encuentros los podrás disfrutar por la transmisión EN VIVO de Facebook de Diario Líbero, además podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.

La primera llave de semifinal se jugará el domingo a la 1:00 p.m. en el Municipal de la Juventud de Chongoyape, donde Juan Aurich recibirá al complicado César Vallejo. El partido, que ya se ha hecho un clásico en el norte del país, tendrá un sabor especial para el ‘Ciclón del Norte’, pues le ha ganado los dos duelos en la fase regular del torneo.

📸#Jueves

“Iremos a jugar a una cancha bastante complicada, donde buscaremos el triunfo desde el primer minuto”. #FuerzaVallejo💪🏻 pic.twitter.com/rMtS6WFf2C — UCV Club Deportivo (@clubucv) 9 de noviembre de 2018

El equipo chiclayano venció 2-0 en casa y 3-1 de visita, y la idea, claro está, es repetir los resultados para acceder a la final, aunque el conjunto poeta no se las dejará nada fácil. No obstante, no son los únicos equipos norteños que aspiran al ascenso a la Primera División del fútbol peruano, pues el Carlos A. Mannucci también está en pelea.

¡Vamos Aurich!



Esta mañana nuestros hinchas realizaron el banderazo en la videnita con el fin de apoyar al club y demostrar que estamos juntos y firmes en lograr nuestro objetivo, por otro lado, el plantel realizó su último entrenamiento de cara al encuentro del día de mañana. pic.twitter.com/ZhvGTnWo3e — Club Juan Aurich (@Club_JuanAurich) 10 de noviembre de 2018

Los ‘Carlistas’ buscarán la ventaja inicial en la llave ante Cienciano. El partido también se jugará el domingo, pero a las 3:30 p.m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La ciudad cusqueña se paralizará por este encuentro y, para alegría de los hinchas ‘Los Rojos’, todas las tribunas han sido habilitadas, además de que se podrán utilizar instrumentos musicales. Partidazo.

#Noticias SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE INSTRUMENTOS AL ESTADIO GARCILASO ESTE DOMINGO



Después de varios intentos por fin se dio la autorización para el ingreso de instrumentos musicales al estadio Garcilaso este domingo para el partido Cienciano - Mannucci pic.twitter.com/FzjLcSS0ao — Club Cienciano (@Club_Cienciano) 9 de noviembre de 2018

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS POR SEMIFINALES DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Domingo 11 de noviembre:

Juan Aurich vs César Vallejo - 1:00 p.m.

Estadio Municipal de la Juventud - Chongoyape

Árbitros: Michael Espinoza, Coty Carrera, Víctor Escobar y José García.

Cienciano vs Carlos A. Mannucci

Estadio Inca Garcilaso de la Vega - 3:00 p.m.

Árbitros: Víctor Hugo Carrillo, Víctor Raez, Pedro Espinoza y Raúl Pastor.