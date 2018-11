Edison Flores trolea a Pedro Aquino por su barbería en México [VIDEO]

Edison Flores y Pedro Aquino se han sumado a los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a lo que serán los encuentros amistosos ante Ecuador y Costa Rica. No caben dudas de que ambos futbolistas se han vuelto importantes en el esquema de Ricardo Gareca y todo apunta a que serán titulares para el partido contra los sudamericanos en el Nacional de Lima.

Los dos militan en el fútbol mexicano. El volante ofensivo está en el Monarcas Morelia (junto con dos peruanos más) y el centrocampista de primera línea defiende los colores del León. Lo anecdótico ocurrió cuando Edison Flores le respondió a Pedro Aquino, quien ha abierto recientemente una barbería y ha invitado al 'Orejas' a un cambio de color de cabello.

Pedro Aquino sobre su nueva barbería en México: "No sólo quiero quedarme con esa barberia en León, quiero crecer como persona, futbolisticamente y también como empresario..." Síguelo por @liberope pic.twitter.com/EaHYuOqPrj — Diego Sotomayor Soto (@DiegoSotomayor7) 12 de noviembre de 2018

Cuando fue el turno de Edison Flores de declarar ante la prensa, le preguntaron qué le diría a Pedro Aquino ante la invitación que le ha hecho para cambiar el color de su cabello y tener un nuevo 'look' de ahora en adelante. Con una sonrisa de oreja a oreja, tal como se le caracteriza, dijo lo siguiente: "Es el negocio de él, espero que le vaya súper bien pero no, no voy a ir yo".

Esto también causó las risas de los periodistas presentes en el octavo entrenamiento de la Selección Peruana, que se viene preparando bajo las órdenes de Ricardo Gareca para afrontar estos amistosos internacionales que servirán como preparación para lo que será la Copa América Brasil 2019. Recordemos que el partido ante Costa Rica será en la ciudad de Arequipa el martes 20 de noviembre.