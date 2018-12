Cienciano: "La denuncia de Juan Aurich es mentira"

Salió al frente ante las graves acusaciones de soborno. Óscar Chiri, asesor legal de Cienciano, afirmó que la denuncia presentada por Juan Aurich, en la que se señala a directivos del club imperial como responsables de un supuesto intento de soborno al arquero del 'Ciclón', Exar Rosales, es falsa.

"Todo lo que presentó la gente de Juan Aurich es mentira. En el fútbol muchas veces pasan estas cosas, supuestamente es una llamada telefónica, pero el club Cienciano no está involucrado en nada. Igual nos vamos a defender y le digo a César (Alva) que se rectifique por todos los agravios que atentan contra todos los que pertenecemos a Cienciano, caso contrario le mandaremos su carta notarial. Lo voy a denunciar, porque no puede ser tan ligero en decir cosas que no se ajustan a la verdad", expresó Chiri a Radio Ovación.

Seguidamente, agregó que "por lo que leído, se trata de la llamada de un sujeto que se hace llamar 'Pocholo' y en donde supuestamente está buscando sacar ventaja de la situación. No tengo ni idea quién es 'Pocholo', pero todo esto es muy lamentable. Solo espero que la Comisión de Justicia no se deje manipular con la información que viene circulando".

Finalmente, reiteró su indignación porque a la escuadra norteña aún no se le sanciona por haber incumplido sus obligaciones financieras. "Cuesta creer que hasta el momento la Comisión de Justicia de la FPF no haya resuelto el reclamo presentado por Cienciano. Acá Aurich no cumplió con el reglamento financiero y sin embargo se le permitió seguir participando. Este equipo reconoció su deuda con Primera división, sin embargo no pagó ninguna cuota y la última vencía el 30 de junio, entonces, no entiendo por qué le dieron tantas ventajas, todo es muy raro, muy raro".

EL DATO

Deportivo Hualgayoc tuvo un caso similar al de Aurich pero sí fue sancionado con la descalificación a la liguilla final de la Segunda.