¿Hace maletas? Aldo Corzo tentando por equipos de la MLS y México

¿Aldo Corzo a Sporting Cristal? Las voces indicaban que la “Muela” había sido tentado por el cuadro celeste, sin embargo, el gerente rimense Carlos Benavides precisó -vía redes sociales- que ni siquiera consultaron por el lateral derecho.

En Universitario respiraron aliviados porque saben que competir económicamente con Sporting Cristal sería imposible. No obstante, aún no hay acuerdo con Aldo Corzo porque no se llega al punto (económico) que pide el jugador y lo que considera ideal el club.

Es más, en las últimas horas se conoció que Aldo Corzo tendría ofertas de un club de la MLS y otro del fútbol de México. ¿A Gimnasia con Pedro Troglio? El tema “dinero” sería un problema.

Por el momento, la situación de Aldo Corzo con Universitario es incierta. La idea del club merengue es retener al jugador que con el pasar de los partidos, se está convirtiendo en referente del plantel.

EL DATO

La temporada 2019, Universitario solo podrá jugar el torneo Descentralizado. No tiene participación en campeonatos internacionales.