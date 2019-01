¡Sub 20 Chihuán! Equipo de "Chalaca" Gonzales besó la lona en el 2003

La selección peruana Sub 20 ya se encuentra camino a Chile adonde intentará ganar uno de los cupos al Mundial de la categoría en Polonia. Hace 16 años, la selección también partió con la misma ilusión a Uruguay, pero el resultado fue más que desastroso.

La selección peruana Sub 20 que disputó el Sudamericano de Uruguay 2003 fue dirigida por César "Chalaca" Gonzales. El equipo estaba compuesto por jugadores de la talla de Jefferson Farfán, Juan Vargas, Alberto Rodríguez, Juan Cominges, Wilmer Aguirre, Donny Neyra, Diego Penny, Paolo De La Haza, entre otros. Paolo Guerrero no estuvo, pues Bayern Munich no le dio permiso.

La Blanquirroja la vio negra en Uruguay, pues perdió sus cuatro partidos: 3-0 con Brasil, 4-1 con Uruguay, 2-1 con Bolivia y 2-1 con Ecuador. Perú fue colero del Grupo A con 0 puntos y hasta el último del Grupo B, Venezuela, sumó 3 unidades.

La campaña fue tan mala que la ADFP tuvo que postergar la premiación a los mejores jugadores de la temporada 2002, pues entre los premiados figuraban Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez, en las categorías de jugador revelación y mejor defensa.

EL DATO

Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez serían convocados semanas después a la selección absoluta de Paulo Autuori con miras a un amistoso ante Haití.