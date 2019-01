10 Years Challenge: Los futbolistas del medio que se unieron al popular reto viral en las redes sociales [FOTOS]

Las redes sociales continúan dominando al mundo. Así lo demuestra el nuevo reto viral llamado ‘10 years challenge’ donde los usuarios publican fotos actuales y las de hace 10 años haciendo una divertida comparación.

Y los futbolistas que militan en el balompié nacional, así como los de la Selección Peruana, no dudaron en sumarse a este reto viral publicando divertidas fotos en sus cuentas oficiales de Instagram.

En el caso de Aldo Corzo la diferencia no es muy marcada, al igual que Reimond Manco. Sin embargo, la cosa con Pedro Gallese si es más que notoria, y es que el portero de la Selección Peruana lucía un frondoso estilo afro hace 10 años.

Los jugadores de Universitario, Germán Denis y Pablo Lavandeira también se sumaron a este reto viral. En el caso del delantero, publicó una foto del entrenamiento de Universitario y otra cuando militaba en el Napoli de la Serie A.

Mientras que el delantero uruguayo no colgó una foto de hace 20 años, si no de hace 20 cuando aún era un niño que empezada en el mundo del fútbol. De igual forma, Christian Ramos no quiso quedarse atrás y se sumó a este viral publicando una foto cuando militaba en la Universidad San Martín.